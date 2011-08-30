Політолог: Україна може відмовитись від співпраці з МВФ

Україна може відмовитись від співпраці Міжнародним валютним фондом, якщо він наполягатиме на підвищенні комунальних тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив на прес-конференції у Києві.

«На мій погляд, український уряд та українська влада не підуть на нові жорсткі непопулярні рішення, тому що буде занадто ризиковано, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію. Тому що по комунальних тарифах, я думаю, що тут будуть переконувати МВФ і стояти на своєму. Якщо МВФ не відмовиться від своєї позиції, то, можливо, продовження співпраці з фондом не буде», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас, він наголосив, що представники української влади не мають спільної позиції щодо необхідності продовження співпраці України з МВФ та отримання нового траншу кредиту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Міжнародному валютному фонді заявили, що для отримання чергового траншу кредиту Україна має виконати декілька вимог, одна з яких стосується підвищення тарифів на газ і теплопостачання.

Ще 14 червня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ повідомив, що Кабінет міністрів звернувся до МВФ з проханням відкласти розгляд питання про підвищення тарифів на газ для населення до впорядкування сфери житлово-комунального господарства України.

25 серпня стало відомо, що візит місії МВФ до Києва, який планувався з 29 серпня по 9 вересня, переноситься на кінець жовтня 2011 року.

26 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує і розвиває співпрацю з Міжнародним валютним фондом, додавши, що Україні не потрібен черговий транш кредиту МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.