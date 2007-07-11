Суд дозволив Блокові Тимошенко ”обнулитися”
Задоволено апеляційну скаргу БЮТ
Київський апеляційний адміністративний суд 10 липня задовольнив апеляційну скаргу Блоку Юлії Тимошенко на постанову Печерського районного суду м. Києва від 29 травня 2007 р. у справі про “обнулення” списку БЮТ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
У прес-службі нагадали, що у травні Печерський районний суд за позовом депутата Черкаської облради від БЮТ Олександра ВЄТРОВА визнав протиправною постанову Центральної виборчої комісії від 30 квітня 2007 р. № 22 «Про виключення з виборчого списку виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» кандидатів у народні депутати».
Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Печерського районного суду м. Києва від 29 травня 2007 р. та ухвалив нову постанову, якою відмовив О.ВЄТРОВУ у задоволенні його адміністративного позову.
Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула законної сили з моменту її проголошення.
Таким чином, зазначає прес-служба БЮТ, остаточно поставлено крапку у справі про “обнулення” списку БЮТ: рішення міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та постанова Центральної виборчої комісії з цього питання є такими, що прийняті у повній відповідності до Конституції України та чинного законодавства.