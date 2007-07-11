Суд дозволив Блокові Тимошенко ”обнулитися”

Київський апеляційний адміністративний суд 10 липня задовольнив апеляційну скаргу Блоку Юлії Тимошенко на постанову Печерського районного суду м. Києва від 29 травня 2007 р. у справі про “обнулення” списку БЮТ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

У прес-службі нагадали, що у травні Печерський районний суд за позовом депутата Черкаської облради від БЮТ Олександра ВЄТРОВА визнав протиправною постанову Центральної виборчої комісії від 30 квітня 2007 р. № 22 «Про виключення з виборчого списку виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» кандидатів у народні депутати».

Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Печерського районного суду м. Києва від 29 травня 2007 р. та ухвалив нову постанову, якою відмовив О.ВЄТРОВУ у задоволенні його адміністративного позову.

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду набула законної сили з моменту її проголошення.

Таким чином, зазначає прес-служба БЮТ, остаточно поставлено крапку у справі про “обнулення” списку БЮТ: рішення міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та постанова Центральної виборчої комісії з цього питання є такими, що прийняті у повній відповідності до Конституції України та чинного законодавства.