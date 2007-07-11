Лідер БЮТ у Київраді: влада Черновецького в агонії роздає землю
150 га зелених зон завтра ідуть "під роздачу"
|Олександр БРИГИНЕЦЬ
Про це УНІАН повідомив депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ.
Так, за його інформацією, на сесії депутатам буде запропоновано голосувати за виділення ТОВ «Дніпровська Рів`єра» більш як 20 га землі (у тому числі і прибережна захисна смуга на Оболоні біля озера Редькино); ТОВ «Господарник» - 20 га ще однієї рекреаційної зони в Голосіївському районі (проспект Червонозоряний 113); ТОВ «Опре» - 8 га на Оболоні на хуторі Микільському.
Крім того, планується виділення близько 100 га землі під будівництво для ООО «Лісове містечко» на Столичному шосе в Голосіївському районі і ТОВ «Літораль» у Святошинському районі. Як відзначив О.БРИГИНЕЦЬ, з цих питань депутатам не надали взагалі жодних документів.
Як вважає лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, «влада ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в агонії». В інтерв`ю інтернет-порталу «За Київ» вона нагадала, що суд вже визнав нелегітимність 15-ти депутатів з промерської більшості, «таким чином, знищивши саму більшість».
«Рішення, спрямовані проти киян, якщо і будуть ухвалені всупереч закону на найближчій сесії, то тут же будуть опротестовані», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.
Як повідомляв УНІАН, 7 липня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що Шевченківський районний суд Києва виніс ухвалу, згідно з якою депутати Київради від БЮТ, яких з`їзд позбавив депутатства за участь у корупції із землею, на сьогодні вже дійсно не депутати.
Вона наголосила, що засідання Київради, в яких братимуть участь екс-депутати від БЮТ, «через суд визнаватимуться не правомочними».
Водночас, у мерії заявляють, що такого рішення суду немає, а в Київській територіальній виборчій комісії повідомили, що не одержували такого рішення суду, хоча допускають можливість його існування.