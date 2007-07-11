Лідер БЮТ у Київраді: влада Черновецького в агонії роздає землю

Близько 150 га «зелених зон» у Києві завтра за рішенням Київради може бути віддано під будівництво.

Про це УНІАН повідомив депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Так, за його інформацією, на сесії депутатам буде запропоновано голосувати за виділення ТОВ «Дніпровська Рів`єра» більш як 20 га землі (у тому числі і прибережна захисна смуга на Оболоні біля озера Редькино); ТОВ «Господарник» - 20 га ще однієї рекреаційної зони в Голосіївському районі (проспект Червонозоряний 113); ТОВ «Опре» - 8 га на Оболоні на хуторі Микільському.

Крім того, планується виділення близько 100 га землі під будівництво для ООО «Лісове містечко» на Столичному шосе в Голосіївському районі і ТОВ «Літораль» у Святошинському районі. Як відзначив О.БРИГИНЕЦЬ, з цих питань депутатам не надали взагалі жодних документів.

Як вважає лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, «влада ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в агонії». В інтерв`ю інтернет-порталу «За Київ» вона нагадала, що суд вже визнав нелегітимність 15-ти депутатів з промерської більшості, «таким чином, знищивши саму більшість».

«Рішення, спрямовані проти киян, якщо і будуть ухвалені всупереч закону на найближчій сесії, то тут же будуть опротестовані», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що Шевченківський районний суд Києва виніс ухвалу, згідно з якою депутати Київради від БЮТ, яких з`їзд позбавив депутатства за участь у корупції із землею, на сьогодні вже дійсно не депутати.

Вона наголосила, що засідання Київради, в яких братимуть участь екс-депутати від БЮТ, «через суд визнаватимуться не правомочними».

Водночас, у мерії заявляють, що такого рішення суду немає, а в Київській територіальній виборчій комісії повідомили, що не одержували такого рішення суду, хоча допускають можливість його існування.