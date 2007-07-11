“Профіт-Прес”: звільнення всіх з журналу ”Профиль” не означає розформування ВД

Видавничий дім “Профіт-Прес” спростовує інформацію про своє розформування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВД, зазначивши, що співробітники журналу «Профиль» звільнені у зв`язку з реформуванням видавничого дому.

“З видавничого дому звільнені тільки співробітники журналу “Профиль” і частина топ-менеджменту. В той же час продовжується робота над підготовкою поточних номерів журналів “Антиквар” і “Commercial Real Estate UA”, - наголосив генеральний директор ВД “Профіт-Прес” Максим ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 5 липня журнал “Профиль” припинив свій вихід до 25 серпня у зв`язку зі зміною власника. Угоду між видавничим домом «Профіт-Прес» і холдингом «Главред-Медіа» про передачу майнових та інтелектуальних прав на видання журналу «Профиль-Украина» підписано пізно ввечері 4 липня.

Довідка УНІАН. Холдинг «Главред-Медіа» створений у червні 2006 року. До складу медіа-групи входять журнали «Главред», «Телекритика», газети «Новая», «Известия в Украине», а також три інтернет-проекти.

ВД «Профіт-Прес» створено в 2003 році.