Азаров: ...або Україна як держава не буде існувати

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що без створення економіки знань, Україна як держава не буде існувати. Про це він заявив сьогодні на засіданні Президії НАН України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мінфіну, М.АЗАРОВ зазначив, що «інноваційно-інвестиційна спрямованість є одним з головних напрямків політики уряду».

За його словами, інвестиційно-інноваційний розвиток України можна забезпечити в такий спосіб. По-перше, це пряме фінансування та підтримка урядом програм, які працюють на модернізацію нашої економіки. По-друге, створення оптимального економічного середовища, яке сприятиме прямим закордонним інвестиціям. По-третє, участь України у великих міжнародних проектах.

“Коли наша країна братиме участь у реалізації таких проектів, то буде підтягувати свій рівень розвитку. Інших альтернатив немає”, - заявив перший віце-прем’єр.

За його словами, в бюджеті 2007 року вперше було закладено 25 млрд. гривень на фінансування різних інвестиційно-інноваційних програм. М.АЗАРОВ запросив науковців до реалізації цих проектів. Він упевнений, що різні механізми державної підтримки допоможуть залучити приватні інвестиції в основний капітал вітчизняних підприємств у сумі 75 млрд. гривень.

“Таким чином, загальний ресурсний потенціал для розвитку нашої країни ми оцінюємо в 100 млрд. гривень. Це дуже великі гроші! Головне, щоб цей фінансовий ресурс був спрямований на ключові напрямки, від яких залежить наша економіка”, - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, “до XXI століття наша держава не готова. Ми не зможемо увійти до нового тисячоліття з вітчизняною продукцією. Тому іншого вибору немає – або ми йдемо шляхом інвестиційно-інноваційний розвитку та мобілізуємо абсолютно всі ресурси на створення економіки знань, або Україна як держава не буде існувати!”.