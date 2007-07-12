Вугільна промисловість спрацювала гірше, але головне впевненість
Міністр здійснив робочу поїздку в Донецьк
|Сергій ТУЛУБ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки до Донецька повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.
"Півріччя закінчили гірше, ніж торік", - сказав міністр і пояснив відставання галузі "цілим рядом об`єктивних причин".
За його словами, в першому півріччі вугільники показали невисокі результати, перш за все, через те, що за 2005 рік і сім місяців 2006 року було недопройдено до програми 91 кілометр виробок, не підготовлено 45 нових очисних забоїв.
"Самі зважте: якщо 45 забоїв не було доведено і підготовлено, помножте на середнє навантаження на очисний забій 734 тонни і одержите більш як 35 тонн на добу, це мільйон тонн на місяць. От ми й маємо сьогодні те, що ситуація поки що доволі складна", - констатував С.ТУЛУБ.
Водночас він запевнив, що найголовніше - у нас є впевненість, що найближчим часом ситуація виправиться".
Міністр нагадав, що "завдяки зусиллям уряду» в першому півріччі цього року вугільна промисловість профінансована на всі 100%" і невдовзі "буде введено більш як 40 очисних забоїв".
"Сьогодні підготовлено гірничими роботами 51 очисний забій і 49 перебувають у різних стадіях монтажу. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми введемо ці очисні забої, ситуація поправиться, і ми почнемо нарощувати обсяги вуглевидобування", - відзначив міністр.
Він також повідомив, що одним з головних завдань вугільників залишаються постачання вугілля на електростанції.
"Сьогодні ми спрямовуємо свої зусилля на відвантаження вугілля на електростанції. Ситуація так складається, що потрібно нагромадити 3,5-4 млн. тонн на електростанції, і ми спрямовуємо всі зусилля на те, аби вугілля було досить", - підсумував С.ТУЛУБ.