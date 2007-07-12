Вугільна промисловість спрацювала гірше, але головне впевненість

Вугільна промисловість України в першому півріччі 2007 року спрацювала гірше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час робочої поїздки до Донецька повідомив міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

"Півріччя закінчили гірше, ніж торік", - сказав міністр і пояснив відставання галузі "цілим рядом об`єктивних причин".

За його словами, в першому півріччі вугільники показали невисокі результати, перш за все, через те, що за 2005 рік і сім місяців 2006 року було недопройдено до програми 91 кілометр виробок, не підготовлено 45 нових очисних забоїв.

"Самі зважте: якщо 45 забоїв не було доведено і підготовлено, помножте на середнє навантаження на очисний забій 734 тонни і одержите більш як 35 тонн на добу, це мільйон тонн на місяць. От ми й маємо сьогодні те, що ситуація поки що доволі складна", - констатував С.ТУЛУБ.

Водночас він запевнив, що найголовніше - у нас є впевненість, що найближчим часом ситуація виправиться".

Міністр нагадав, що "завдяки зусиллям уряду» в першому півріччі цього року вугільна промисловість профінансована на всі 100%" і невдовзі "буде введено більш як 40 очисних забоїв".

"Сьогодні підготовлено гірничими роботами 51 очисний забій і 49 перебувають у різних стадіях монтажу. Ми сподіваємось, що найближчим часом ми введемо ці очисні забої, ситуація поправиться, і ми почнемо нарощувати обсяги вуглевидобування", - відзначив міністр.

Він також повідомив, що одним з головних завдань вугільників залишаються постачання вугілля на електростанції.

"Сьогодні ми спрямовуємо свої зусилля на відвантаження вугілля на електростанції. Ситуація так складається, що потрібно нагромадити 3,5-4 млн. тонн на електростанції, і ми спрямовуємо всі зусилля на те, аби вугілля було досить", - підсумував С.ТУЛУБ.