Учень школи-інтернату викрав з сейфу зачиненого офісу 11 тис. грн.

На Житомирщині неповнолітній викрав з офісу приватного підприємця 11 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, до Володар-Волинського райвідділу міліції з заявою звернувся приватний підприємець, повідомивши, що в селищі Нова Борова з приміщення офісу його підприємства невідомий, розігнувши металеву решітку вікна, викрав із сейфу 11 тис. грн.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв неповнолітній учень школи-інтернату. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.