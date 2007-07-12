Учень школи-інтернату викрав з сейфу зачиненого офісу 11 тис. грн.
06:04, 12 липня 2007Суспільство
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Тепер його розшукують
На Житомирщині неповнолітній викрав з офісу приватного підприємця 11 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області.
Згідно з повідомленням, до Володар-Волинського райвідділу міліції з заявою звернувся приватний підприємець, повідомивши, що в селищі Нова Борова з приміщення офісу його підприємства невідомий, розігнувши металеву решітку вікна, викрав із сейфу 11 тис. грн.
Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв неповнолітній учень школи-інтернату. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження.
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