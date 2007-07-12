“А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” видасть книжку казок, проілюстровану дитячими малюнками

Видавництво “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” найближчим часом видасть казки відомого українського письменника Всеволода НЕСТАЙКА “Найновіші пригоди у лісовій школі”, яка буде проілюстрована дитячими малюнками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомили директор видавництва “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван МАЛКОВИЧ, начальник відділу виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Світлана ЗІНЧЕНКО та партнер проекту, голова представництва “Xerox Україна” Андрій САМОРУКОВ.

За словами І.МАЛКОВИЧА, у проекті брали участь близько тисячі дітей віком від 6 до 11 років. Спочатку дітям було запропоновано послухати казки, а потім вони без будь-яких обмежень малювали сюжети, які їм найбільше сподобалися. Малюнки збирались впродовж місяця у дитячих будинках, таборах, художніх студіях. Всього журі відібрало близько 100 найкращих малюнків для ілюстрацій книги.

І.МАЛКОВИЧ зазначив, що має намір ідентифікувати всіх дітей, чиї малюнки потраплять до книги, як співавторів. Наразі, за його словами, створюється “карколомний дизайн” книжки, яка могла б вмістити всі малюнки на 60 сторінках. Планується, що книга, як некомерційний проект, вийде друком у вересні. Водночас, за словами І.МАЛКОВИЧА, наступного року планується видання комерційного варіанту книжки.

У свою чергу А.САМОРУКОВ підкреслив, що видання цієї книжки не є комерційним проектом, його завдання - привернути увагу суспільства до проблем українського книговидання.

С.ЗІНЧЕНКО зазначила, що книжки, які вийдуть друком у вересні, будуть подаровані бібліотекам різних дитячих закладів.

Організатори прес-конференції також повідомили, що автори найцікавіших малюнків отримають в подарунок призи від “Xerox” та екземпляр книги.