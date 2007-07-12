Лужков пропонує Україні будувати міст між Кримом і Кубанню

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ пропонує укласти українсько-російську угоду про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. Представник уряду Москви в Криму і Севастополі Олександр ЛАХНОВ повідомив про це сьогодні на "круглому столі" в Раді міністрів Криму, передає РІА «Новости».

За словами О.ЛАХНОВА, міст скоротить транспортний шлях з України до Росії, дозволить збільшити товарообіг, вирішити проблему з водопостачанням Східного Криму.

Разом з тим, представник московської мерії заявив, що "міст через Керченську протоку не можна розглядати як окремий проект". "Я, як і уряд Москви, пов`язую будівництво моста з комплексним розвитком Східного регіону Криму", - сказав О.ЛАХНОВ.

Представник уряду Москви завірив, що "Москва готова інвестувати в розвиток курортно-рекреаційного комплексу Криму". "Тут відпочивають москвичі: і діти, і дорослі. У перспективі кількість відпочиваючих з Росії в Криму збільшуватиметься. Район представляє інтерес, хоч і вимагає великих фінансових витрат. Москва ніколи не залишить Крим і кримчан без уваги", - сказав О.ЛАХНОВ.

У свою чергу міністр економіки Криму Світлана ВЕРБА заявила, що керівництво автономії розцінює транспортний перехід "Крим-Кубань" як один з пріоритетних проектів.

21 лютого 2007 року під час візиту до Криму Ю.ЛУЖКОВ заявив, що уряд Москви готовий вкласти в будівництво моста через Керченську протоку 100 мільйонів доларів. Згідно з проектом, розробленим російською проектно-будівельною фірмою "Спецфундаментстрой", будівництво залізничного і автотранспортного мосту обійдеться в 480 мільйонів доларів.

За словами спікера Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА, будівництво моста підтримав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ. Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.

За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід "Керч-Кубань" забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік в рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

27 грудня 2006 року віце-спікер Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ повідомив, що керівництво Москви готове вкласти близько 2 мільярдів доларів в облаштування курортної зони в східній частині півострова.