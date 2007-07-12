Православні відзначають День святих Петра і Павла

12 липня православні християни відзначають одне з п`яти великих свят - "День святих славних і всехвальних апостолів Петра і Павла" - і завершують Петрів піст, що передував цьому святу .

Петро і Павло більше за інших апостолів потрудилися в проповіді християнства серед іудеїв і язичників, тому Церква називає їх "первоверховними".

За євангельськиму переказом, сам Ісус Христос призвав рибака Симона (Петра) з братом Андрієм в учні. Симон став найбільш ревним послідовником Ісуса, і за свою міцну віру у те, що Ісус є Христос, Син Божий, одержав від нього ім`я "Петро", що в перекладі з грецького означає "камінь". Як оповідає Євангеліє від Матвія, Рятівник обіцяв заснувати на цьому камені Свою Церкву. Петро першим почав проповідувати в Єрусалимі про воскреслого Христа і багато постраждав за віру.

Павло ж (від латинського paulus - "маленький") раніше носив ім`я Савл і був жорстоким гонителем християн. Він навіть брав участь у вбивстві першого християнського мученика архідиякона Стефана, проте був за допомогою чуда навернений до віри Самим Богом. Після цього Савл хрестився і став ревним проповідником християнства. Зробивши декілька подорожей по Середземномор`ю, він заснував церкви в Малій Азії, Греції і Римі.

В 67 року в Римі під час жорстоких гонінь на християн з боку імператора Нерона апостол Петро був розіпнутий вниз головою на хресті, а апостол Павло - обезголовлений мечем.

В день свята Петра і Павла у православних християн завершується багатоденний Петрів, або Апостольський піст, встановлений Церквою на згадку про служіння і страждання святих апостолів. Після святкової Божественної літургії, яка здійснюється 12 липня в усіх храмах православної церкви, віруючі розговляються, куштуючи молочну і м`ясну їжу вперше від початку посту (цього року він почався 4 червня).

Цього дня потрібно відвідувати рідних та друзів, пригощати рибними стравами. До свята прибирали садибу, пiдбiлювали та пiдфарбовували хату, вiшали чистi рушники. До церковної служби йшли з квiтами й вiночками, окрасою яких були червонi маки. Обов`язковою стравою були коржики з пшеничного тіста - так званi мандрили.

За матеріаламиРІА Новости