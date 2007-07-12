Завтра в Києві похолодає

Завтра у південній, а вдень і у східній частині України місцями очікується короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, вдень 26-32°, на крайньому сході до 34°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території часом дощ, місцями гроза; температура вночі 12-17°; вдень 18-23°, на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині 24-29°. Вітер в Україні західний, північно-західний, на сході - південний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень подекуди шквали 15-20 м/с. На Закарпатті часом дощ, гроза; температура вночі 10-15°, вдень 18-23° (у горах вночі 5-10°, вдень 8-13°).

14-15 липня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східних, а 14 липня місцями у північних та західних областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, 14 липня у східних областях місцями шквали 15-20 м/с, град. Температура вночі 11-16°, у південній, а 14 липня і у східній частині 15-20°; вдень 14 липня 20-25° (у західних областях 17-22°), у південних областях та в Криму, а 15 липня в Україні 23-28°. На Закарпатті без істотних опадів, лише в горах 14 липня місцями короткочасні дощі, грози; температура 14 липня вночі 10-15°, вдень 21-26°, 15 липня вночі 14-19°, вдень 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

16-17 липня - без опадів, лише у східній частині 16 липня окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, у південній частині до 21°; вдень підвищення до 25-31°, на півдні Правобережжя до 34°. На Закарпатті без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 28-33° (в горах вночі 9-14°, вдень 16-21°).

У Києві та області у п’ятницю часом очікується дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 19-21°; по області вночі 12-17°, вдень 18-23°.

14-15 липня - мінлива хмарність. 14 липня місцями невеликі короткочасні дощі, грози, 15 липня без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 14 липня 20-25°, 15 липня 23-28°.

16-17 липня - бБез опадів. Температура дещо підвищиться.