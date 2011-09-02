Радник міністра назвав «головний позитив земельної реформи»

У результаті проведення земельної реформи і відкриття ринку землі в сільське господарство України буде інвестовано 200 млрд. грн., а всі питання, пов'язані з обмеженням щодо придбання землі в одні руки, щодо декларацій і недопущення спекуляцій, допрацьовуватимуться в міру розвитку ринку впродовж 2012 року.

Таку думку під час експертного опитування висловив радник міністра аграрної політики, директор ДП «Земельний фонд» Сергій СВЯТКО, повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

За його словами, перші кроки влади з реалізації земельної реформи відповідатимуть Законам «Про земельний кадастр» і «Про ринок земель».

«Одна з істотних частин присвячена проведенню аукціонів земель державної і комунальної власності. Я думаю, що це архіважливе завдання – вивести в офіційний оборот ці землі – створення інфраструктури, затвердження ліцитаторів (розпорядник торгів), вироблення системи роботи в кожному регіоні, виведення цієї землі в господарський облік. Що стосується земельного кадастру, архіважливе завдання – це наповнення інформаційної бази даних земельного кадастру. Бо вся інформація, по суті справи, є, кадастр існує, але він – у паперовому вигляді. Питання, пов'язані з обмеженням з купівлі землі в одні руки, щодо декларацій, з недопущення спекулятивних операцій, я думаю, це все шліфуватиметься в міру розвитку ринку, і я думаю, продовж буквально року – 2012 року», - вважає урядовець.

На думку С.СВЯТКА, головний позитив земельної реформи – це реалізація конституційних повноважень громадян України. «У нас є розрахунки в міністерстві, що впродовж мінімального терміну після зняття мораторію і початку обороту сільськогосподарської землі, прямі інвестиції в основні аграрні фонди будуть десь приблизно 200 млрд. грн. одразу впродовж найближчих декількох років. Буде створено нові робочі місця, перш за все, буде збільшено доходи до місцевих бюджетів (1% від нормативно-грошової оцінки), тобто місцева влада – голови сільрад – не бігатимуть за нашими поважаними багатими фермерами чи успішними агрохолдінгами і просити гроші. У них буде стабільний зрозумілий прогнозований дохід від роботи орендарів, від роботи землекористувачів, від роботи землевласників», - упевнений радник міністра.