Президент призначив своїми радниками Кармазіна і Куйбіду
19:35, 12 липня 2007Суспільство
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Тексти указів - на офіційному сайті
|Юрій КАРМАЗІН
Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. 49-річний В.КУЙБІДА є кандидатом фізико-математичних наук, кандидатом юридичних наук, професором, доктором наук державного управління. Був народним депутатом ІІІ і V скликань, обирався мером Львова. Є заступником голови Народного Руху України.
49-річний Ю.КАРМАЗІН за фахом юрист. Обирався народним депутатом ІІ, ІІІ та ІV скликань. Очолює Партію захисників Вітчизни.
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