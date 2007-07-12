Президент призначив своїми радниками Кармазіна і Куйбіду

Тексти указів - на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив своїми радниками Юрія КАРМАЗІНА і Василя КУЙБІДУ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив своїми радниками Юрія КАРМАЗІНА і Василя КУЙБІДУ. Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. 49-річний В.КУЙБІДА є кандидатом фізико-математичних наук, кандидатом юридичних наук, професором, доктором наук державного управління. Був народним депутатом ІІІ і V скликань, обирався мером Львова. Є заступником голови Народного Руху України. 49-річний Ю.КАРМАЗІН за фахом юрист. Обирався народним депутатом ІІ, ІІІ та ІV скликань. Очолює Партію захисників Вітчизни.

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