Під Нью-Йорком сів на мілину нафтовий танкер

Поблизу Нью-Йорка сів на мілину нафтовий танкер "Вайт Сі", що прямував до Сінгапуру. За повідомленнями представників Берегової охорони США, інцидент стався біля виходу з Нью-Йоркської затоки внаслідок втрати управління. На борту танкера 455 тис. барелів низькосірчистого мазуту, проте загрози витоку поки що немає, передає Reuters.