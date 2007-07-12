Під Нью-Йорком сів на мілину нафтовий танкер

19:53, 12 липня 2007
Суспільство
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На борту 455 тисяч баррелів мазуту

Поблизу Нью-Йорка сів на мілину нафтовий танкер "Вайт Сі", що прямував до Сінгапуру. За повідомленнями представників Берегової охорони США, інцидент стався біля виходу з Нью-Йоркської затоки внаслідок втрати управління. На борту танкера 455 тис. барелів низькосірчистого мазуту, проте загрози витоку поки що немає, передає Reuters.

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