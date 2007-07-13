Будні незаконного видобутку бурштину очима міліції

Штраф на суму 50 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі на строк до двох років – таке рішення виніс суд трьом жителям Дубровицького району на Рівненщині, затриманим правоохоронцями під час незаконного видобутку бурштину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС України в області, перед затриманням спритники встигли намити понад 300 грамів напівдорогоцінного каменю. У них вилучили мотопомпу, три пожежних рукави (шланги) та автомобіль УАЗ, якого поставили на штрафмайданчик.

У той же день правоохоронці також затримали двох 12-річних хлопців, які добували бурштин незаконним способом.

Усього, за даними УМВС України в області, з початку року на Рівненщині за незаконний видобуток бурштину затримано понад півсотні осіб, внаслідок оперативно-розшукових заходів вилучено понад 20 мотопомп та 13 транспортних засобів.