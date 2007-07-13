Інститут Шалімова отримав указом Ющенка найвищий статус

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом надав Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Академії медичних наук України статус національного.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Статус національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Академії медичних наук України надано за вагомий внесок у розвиток охорони здоров`я України, наукові та практичні досягнення в галузі хірургії та трансплантології та враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності інституту.

Згідно з указом надалі заклад іменуватиметься – Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.