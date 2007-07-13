Бойко прогнозує незначне підвищення в 2008 р. ціни на газ для України

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО прогнозує незначне підвищення в 2008 році ціни на природний газ, що постачається до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками спільної колегії Мінпаливенерго і МВС.

«Різких стрибків цін на газ в 2008 році ми не очікуємо», - сказав Ю.БОЙКО.

Також міністр додав, що до початку опалювального сезону 2007-2008 рр. в українських підземних сховищах газу буде нагромаджено більш як 32 млрд. куб. м газу.