Бойко прогнозує незначне підвищення в 2008 р. ціни на газ для України
07:22, 13 липня 2007Суспільство
1152
Про це міністр сказав на прес-конференції
Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО прогнозує незначне підвищення в 2008 році ціни на природний газ, що постачається до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО сказав сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками спільної колегії Мінпаливенерго і МВС.
«Різких стрибків цін на газ в 2008 році ми не очікуємо», - сказав Ю.БОЙКО.
Також міністр додав, що до початку опалювального сезону 2007-2008 рр. в українських підземних сховищах газу буде нагромаджено більш як 32 млрд. куб. м газу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter