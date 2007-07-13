Богатирьова йде з Тендерної палати через інтриги

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє про складення повноважень почесного президента Тендерної палати України.

Про це йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, розміщеній на сайті Партії регіонів.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “останні події навколо Тендерної палати України засвідчують глибоку кризу в питанні державних закупівель”.

Як стверджує Р.БОГАТИРЬОВА, її спроби як почесного президента Тендерної палати “почати серйозну реформу у цій сфері наштовхнулися спочатку на нерозуміння, а потім і на спротив, що не припиняється і понині”.

“Відповідний Закон, який був ухвалений майже консенсусом у парламенті за участю всіх політичних сил, як виявилось, не створив плідні умови для ефективної і прозорої діяльності всіх суб’єктів, які мають відношення до організації і проведення тендерів”, - зазначила вона.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “ситуація, яка склалася в цій сфері державного життя, вимагає конкретних рішень Президента України, уряду і української громадськості. Адже мова йде про забезпечення найбільш важливих та чутливих для українських громадян програм та виконання інших критично важливих для суспільства соціальних замовлень”.

“Неможливо зробити реформи, коли політики живуть вічними чварами і дестабілізують ситуацію в Україні, використовуючи для цього будь-які приводи, включаючи, в тому числі, проблеми навколо Тендерної палати України”, наголошується в заяві.

Про рівень інтриги, за словами почесного президента Тендерної палати, “свідчить вчорашня заява, яка у провокативній формі несподівано з’явилася у ЗМІ від мого імені з метою створити політичний конфлікт всередині Партії регіонів”. “До цієї заяви я не маю жодного відношення”, - наголошує Р.БОГАТИРЬОВА.

“За таких умов проводити відкриту і чесну політику мені, як почесному президентові в цьому інституті громадського суспільства, стало неможливим”, - сказала вона.

Це, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, зобов’язує її ухвалити рішення скласти повноваження почесного президента Тендерної палати України. Водночас вона закликала об`єднати сьогодні громадські зусилля для створення умов серйозної глибокої професійної реформи у цій сфері.

Як повідомлялося, 10 липня Тендерна палата на своєму сайті опублікувала коментар Р.БОГАТИРЬОВОЇ з приводу закону про держзакупівлі, в якому вона нібито критикувала позицію першого віце-прем’єра, міністра фінансів Миколу Азарова з приводу опублікування закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", проголосованого 19 червня 2007 року.

Згодом прес-служба Р.БОГАТИРЬОВОЇ поширила спростування, що Р.БОГАТИРЬОВА коментувала ситуацію, пов`язану з даним законом, "і тим більше, не давала жодних розпоряджень щодо розміщення будь-якого матеріалу з даної теми".