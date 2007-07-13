Ющенко увів у дію рішення РНБО щодо держзакупівель

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи щодо підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Текст указу, а також самого рішення РНБО розміщено на офіційному сайті Президента.

Контроль за виконанням указу (він набирає чинності з дня його опублікування) покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У самому рішенні РНБО відзначається, що в системі закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти існують серйозні недоліки, які створюють загрозу економічній безпеці держави. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» визнається недосконалим, а встановлений ним механізм державних закупівель – невиправдано складним, непрозорим і неефективним.

Крім того, констатується, що ситуація у цій сфері суттєво погіршилася із введенням у дію Закону України від 1 грудня 2006 року № 424-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти». Передбачені цим законом численні зміни до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» на практиці призвели до значного ускладнення процедури закупівель за державні кошти, зокрема, внаслідок значного збільшення документообігу та звітності, необхідних для кожної закупівлі, запровадження взаємовиключних реєстрів для учасників торгів, а також створили підгрунтя для можливих зловживань посадових осіб органів влади, замовників та учасників торгів.

Основними недоліками чинної системи державних закупівель визнається:

- монополізація у сфері оприлюднення інформації про закупівлі;

- невиправдане затягування термінів організації та проведення торгів, зокрема, внаслідок довготривалого розгляду відповідних матеріалів Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, зупинення укладення договорів із переможцями тендерів внаслідок недобросовісного оскарження результатів торгів у різних інстанціях;

- низька мінімальна вартісна межа товарів, робіт і послуг для застосування процедур торгів, що спричинило незацікавленість постачальників брати участь у торгах при здійсненні закупівель у незначних обсягах;

- надання Тендерній палаті України, що є громадською організацією, невластивих для організації з таким статусом повноважень;

- безпідставне завищення вартості послуг, пов`язаних з організацією тендерних торгів, що призводить до неефективного використання державних коштів.

Тож, з огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності системи державних закупівель, конкурентності та прозорості у цій сфері, РНБО вирішила визнати рівень законодавчого забезпечення функціонування системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти незадовільним.

РНБО доручила Кабінету міністрів України підготувати законопроект про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», передбачивши у ньому, зокрема:

- збільшення мінімальної вартісної межі для здійснення закупівель із застосуванням процедури торгів, що надасть можливість забезпечити зацікавленість постачальників брати участь у торгах;

- скасування реєстру учасників процедур закупівель;

- скасування норм щодо зупинення здійснення платежів, пов`язаних з укладеними договорами про закупівлі, зупинення дії рішень з питань державних закупівель у разі оскарження відповідно процедур закупівель, рішень Тендерною палатою України;

- скасування положень щодо включення до тематичного каталогу учасників процедур закупівель, що видається Тендерною палатою України, як обов`язкової умови участі у торгах;

- спрощення порядку оприлюднення повідомлень щодо організації торгів;

- скорочення строків для проведення нових торгів у разі визнання торгів такими, що не відбулися;

- скорочення термінів розгляду матеріалів з питань державних закупівель відповідними органами;

- виключення положення щодо права оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника особами, які не брали участь у процедурах закупівлі;

- скасування обов`язковості забезпечення тендерної пропозиції (тендерного забезпечення);

- віднесення книговидавничої продукції, творів образотворчого мистецтва до предметів закупівлі, до яких не застосовуються процедури закупівлі, передбачені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Крім того, РНБО доручила уряду забезпечити оприлюднення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», його широке обговорення за участю громадськості, експертів і фахівців, а також - подальше його доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій. Законопроект має бути поданий Президентові України для наступного внесення в установленому порядку як позачергового до 15 вересня 2007 року.

Також уряду за участю Тендерної палати України та Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель доручено до 20 липня 2007 року в межах існуючих повноважень прийняти рішення щодо:

1) створення загальнодержавної та при обласних державних адміністраціях інформаційних систем у мережі Інтернет, що відповідають вимогам Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», для безкоштовного розміщення інформації щодо державних закупівель та доступу до неї;

2) включення відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» до переліку продукції, товарів і послуг, на які затверджуються державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи, послуг, що надаються у сфері державних закупівель, та забезпечення затвердження таких цін з рентабельністю до п`яти відсотків;

3) скорочення до п`яти днів строку розгляду матеріалів з питань державних закупівель Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, Тендерною палатою України та оприлюднення інформації щодо державних закупівель відповідними організаціями;

4) запровадження автоматизованої системи збирання та аналізу статистичної інформації щодо державних закупівель;

5) запровадження системи електронних державних закупівель;

6) методологічного забезпечення організації та проведення державних закупівель.

Окремо Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель доручено:

1) вирішити у десятиденний строк питання щодо застосування процедур закупівлі в одного учасника при здійсненні державних закупівель будь-якого товару (товарів), послуги (послуг) вартістю до 30 тисяч гривень, будь-яких робіт – до 300 тисяч гривень;

2) підвищити вимоги до обгрунтувань, які надаються замовниками для одержання висновків щодо можливості застосування процедур закупівлі в одного учасника при здійсненні державних закупівель товарів, робіт, послуг вартістю понад зазначені у підпункті 1 цього пункту суми;

3) розробити і затвердити до 15 серпня 2007 року методику визначення суми збитків у разі недотримання замовниками вимог законодавства з питань державних закупівель;

4) забезпечити до 27 липня 2007 року запровадження та ведення реєстру недобросовісних учасників процедур закупівель відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Тендерній палаті рекомендовано прийняти у десятиденний строк рішення щодо обов`язкового безкоштовного включення до тематичного каталогу учасників процедур закупівель протягом п`яти днів після надходження заявки від відповідної фізичної, юридичної особи.

Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України за участю Тендерної палати РНБО доручила:

1) здійснити до 1 вересня 2007 року перевірку за 2007 рік додержання законодавства при прийнятті рішень, наданні висновків з питань державних закупівель Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель, звернувши особливу увагу на обгрунтованість прийняття висновків щодо можливості застосування процедур закупівлі в одного учасника, вжити за результатами перевірки відповідних заходів;

2) поінформувати про результати зазначеної перевірки та вжиті заходи Раду національної безпеки і оборони України.

Крім того, Генпрокуратурі, МВС, Державній контрольно-ревізійній службі України, Антимонопольному комітету України за участю Рахункової палати, Тендерної палати доручено до 1 жовтня 2007 року провести перевірки за 2007 рік додержання законодавства з питань державних закупівель та про результати перевірок поінформувати Раду національної безпеки і оборони України.