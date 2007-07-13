У Криму знайшли найбільший скарб за часи незалежної України

У лісі на горі Тепе-Оба в районі Феодосії (Крим) знайдено найбільший скарб в історії незалежної України: більше 10 тис. монет часів кримського ханства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор музею Феодосії грошей Олександр ОЛЕЩУК.

За словами О.ОЛЕЩУКА, "скарб було знайдено випадково" в глеку (у вигляді чайника), який був на невеликій глибині в лісі на горі Тепе-Оба. "Це найбільший скарб в історії незалежної України. Раніше найбільшим скарбом вважався також кримський скарб, знайдений на Чуфут-Кале (район Бахчисараю - УНІАН). Тоді були знайдено 4 тисячі 250 монет", - розповів директор музею Феодосії грошей.

За його даними, знайдені в районі Феодосії більш як 10 тис. монет часів кримського ханства - це дуже велика сума на ті часи. О.ОЛЕЩУК повідомив, що якщо звернутися до книги, яка розповідає про історію кримських татар у Криму, то можна дізнатися, що за 2 акче (саме так називаються знайдені монети) можна було купити коржик, за 4 акче - курку, за 22-24 акче - барана.

Знайдені монети - це найменший номінал часів кримського ханства, "акче" - це аналог турецької "аспр". Знайдені в районі Феодосії монети виготовлені з низькопробного срібла і міді (80% міді і близько 20% срібла).

Як повідомив О.ОЛЕЩУК, скарб, який дістане назву "Скарб Феодосії", зберігатиметься в музеї грошей у Феодосії.

***Музей Феодосії грошей відкрився в серпні 2003 року. Діяльність музею грошей спрямовано на вивчення і популяризацію монетної справи Феодосії. У музеї представлено унікальну експозицію: гроші, викарбувані і віддруковані у Феодосії з античних часів до наших днів; гроші, які були в обігу на території України і Криму впродовж двох тисячоліть, допоміжні експонати нумізматик. Крім того, в музеї є інформація про історію виникнення і розвитку банківської справи світу, на прикладі Феодосії, де банківська справа зародилася ще в античний період.