Черновецький дозволив знести будинок на Хрещатику

Київська міська рада надала дозвіл ТОВ «Грааль» знести нежилий будинок на вул. Хрещатик, 5 «В» та відселила комунальну телерадіокомпанію «Київ», яка розміщувалась у цьому будинку, на вулицю Трьохсвятительську, 4 «Б».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на сесії Київради 12 липня.

Проект рішення підготовлено з метою забезпечення реалізації інвестиційного проекту реконструкції Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень для розміщення об’єктів сфери обслуговування населення та гостей столиці.

Згідно з документом телерадіокомпанія «Київ» отримала в користування приміщення площею 1077 кв. м на вул. Трьохсвятительській.

У свою чергу, ТОВ «Грааль» дозволено знести будівлю на Хрещатику за умови відшкодування до бюджету міста його вартості, визначеної експертним шляхом та після переміщення ТРК «Київ» на вул. Трьохсвятительську, 4 «Б» або на іншій площі, що будуть надані інвестором за згодою телерадіокомпанії до закінчення ремонту приміщення на вул. Трьохсвятительській.

Проведення незалежної оцінки будинку на Хрещатику доручено забезпечити Головному управлінню комунальної власності Києва. Головному фінансовому управлінню доручено спрямувати кошти, отримані від фірми «Грааль», на ремонт та оснащення будинку на вул. Трьохсвятительській. Замовником з проведення ремонту нового приміщення телерадіокомпанії «Київ» визначено КП «Київжитлоспецексплуатація», у якого вказаний будинок перебуває на балансі.

Реалізація зазначеного проекту рішення прискорить реконструкцію Європейської площі та будівництво офісно-готельного комплексу «Столичний», дозволить врегулювати майнові відносити та покращити умови праці для працівників ДКП «Телерадіокомпанія «Київ».