Що сталося з 18-річним Артуром у Криму, поки мама протестує проти НАТО в Одесі

Сьогодні в Євпаторії (Крим) міліцією було затримано 18-річного Артура – сина лідера кримського відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив», журналіста одного з російських інформаційних агентств Надії ПОЛЯКОВОЇ, яка як торік, так і цього року бере активну участь в антинатовських акціях протесту проти проведення навчань "Сі Бриз".

Про це повідомляє прес-служба лідера комуністів Криму, депутата Верховної Ради України V скликання Леоніда ГРАЧА.

Л.ГРАЧ наголосив, що Н.ПОЛЯКОВА "відома багатьма патріотичними акціями, у тому числі і щодо антинатовського захисту" Феодосії, а сьогодні вона бере участь в одеській акції проти навчань "Сі-Бриз". Л.ГРАЧ відзначає, що в міліції Н.ПОЛЯКОВІЙ не пояснили причини затримання її сина, відповівши лише: нічого, "троє діб у підвалі посидить".

Лідер комуністів Криму розцінює подібні події як політичну розправу. "Цей хлопець (син лідера кримського "Прориву" - УНІАН) обдзвонював тих, хто збирається їхати на антинатовську акцію до Одеси. Таким чином, можна говорити про прослуховування телефонних розмов і самої Надії ПОЛЯКОВОЇ, і її близьких. Через сина Надії ПОЛЯКОВОЇ відбувається політична розправа, помста", - вважає Л.ГРАЧ.

Він заявив, що "битиметься до кінця за звільнення 18-річного Артура, який ні в чому не винен". За словами Л.ГРАЧА, комуністи починають політичну акцію з вимогою звільнити сина лідера кримського "Прориву".

Крім того, лідер КПУ Криму заявив, що "у зв`язку з цією безпрецедентною подією" він уже направив депутатське звернення прокуророві Криму і начальникові ГУ МВС України в Криму. При цьому, повідомили в прес-службі Л.ГРАЧА, в кримському Главку МВС відмовились документально підтвердити факт одержання депутатського запиту на ім`я начальника міліції автономії Анатолія МОГИЛЬОВА, пославшись на відсутність у помічника Л.ГРАЧА, який відносив запит, "розносної книги". У прокуратурі АРК депутатський запит було особисто завізовано підписом прокурора Криму Віктора ШЕМЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня до Одеси протестувати проти проведення навчань "Сі Бриз-2007" вирушили з Криму активісти організації "Прорив" і ПСПУ.