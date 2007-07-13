Катери ВМС України рушили на Туреччину, Болгарію і Румунію

Навчальні катери ВМС України “Сміла” і “Нова Каховка” в другій половині липня відвідають порти Туреччини, Болгарії і Румунії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-центрі командування ВМС Збройних Сил України, катери відбудуть із Севастополя до берегів Туреччини 14 липня. На їх борту перебуватимуть 56 курсантів третього та четвертого курсів Севастопольського військово-морського інституту (СВМІ) ім. П.С. Нахімова, які проходитимуть двотижневу морську практику, виконуватимуть завдання з бойової підготовки.

За інформацією прес-центру, як зазначив напередодні виходу в море командир походу перший заступник начальника СВМІ ім. П.С. Нахімова капітан 1 рангу Віталій ШАБАЛА, головне завдання цього плавання – набуття досвіду морської практики майбутніми офіцерами ВМС, а також демонстрація українського Військово-морського прапора в іноземних країнах.

Катери здійснять похід за маршрутом: Тузла (Туреччина) – Варна (Болгарія) – Констанца (Румунія) – Одеса – Новоозерне – Севастополь (Україна).

Як планується, у Тузлі курсанти побувають у Військово-морській академії ВМС Туреччини, а у Варні відвідають Військово-морську академію ВМС Болгарії ім. Вапцарова, курсанти та студенти якої на навчальному кораблі ВМС Болгарії “УК-421” неодноразово заходили в Севастополь і були гостями СВМІ ім. П.С. Нахімова.

На переході морем майбутні офіцери українського флоту отримають досвід морської практики. В ході морського походу кожен курсант виконуватиме обов’язки за обраним фахом.

Похід навчальних катерів триватиме до 31 липня.