Дві години бійцям МНС довелося змивати соляну кислоту з асфальту

У Запоріжжі при перевезенні ємностей з розчином соляної кислоти стався витік

Київ. 13 липня. УНІАН. Сьогодні у Запоріжжі ліквідовано витік розчину соляної кислоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, розчин витік з ємності, яка відкрилася під час перевезення.

Зокрема, за даними, МНС, у Заводському районі Запоріжжя вантажівка „MAN” здійснювала рейс із цеху №3 підприємства „Кремнійполімер” до Нікопольського трубного заводу. У причепі автомобіля знаходилися 11 пластикових ємностей із п’ятивідсотковим розчином соляної кислоти об’ємом один кубометр кожна. О 14.07 в однієї з ємностей зірвало запірний клапан, і сталося витікання розчину кислоти на дорогу.

На місце прибули мобільна оперативна група та рятувальники МНС, співробітники СЕС, природоохоронної прокуратури, міліції та райдержадміністрації. Впродовж двох годин бійцям МНС довелося змивати розчин соляної кислоти водою й обробляти місце розливу розчином каустичної соди.

Внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Загрози навколишньому середовищу немає. На роботу інших галузей господарської діяльності впливу не було.

Розмір матеріальних збитків установлюється.