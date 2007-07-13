Бетонна плита припинила рух метро між Осокорками і Харківською

З технічних причин з 18.10 рух поїздів між станціями столичного метро “Осокорки” та “Харківська” зупинено.

Про це УНІАН повідомив черговий по Київському метрополітену. За його інформацією, рух поїздів зупинено з технічних причин.

Водночас він не став уточнювати ці причини, порекомендувавши звернутися до відділу зв’язків з громадськістю і ЗМІ метрополітену. Проте, за телефонним номером зазначеного відділу ніхто не відповідає.

Черговий зазначив, що між станціями “Осокорки” і “Харківська” зараз курсує додатковий автобус, а від станції “Харківська” до станції “Бориспільська” поїзди метро пасажирів перевозять.

Водночас, за інформацією з достовірних джерел, зупинка руху сталася через падіння в тунелі плити.