Триває обстеження тріщини, яка зупинила рух метро в Києві

Рух поїздів в Київському метро припинено, бо в тунелі виявлено тріщину бокової стінки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

За інформацією прес-служби, “13 липня 2007 року о 18:05 під час огляду тунелів між станціями метро “Осокорки” та “Харківська” була виявлена тріщина бічної стіни. На підставі цього було прийнято рішення тимчасово призупинити рух поїздів по цьому тунелю для з’ясування причин та величини цієї тріщини. В даний час проводиться обстеження, про результати буде проінформовано додатково”.

Поїзди курсують від станції метро “Сирець” до станції “Осокорки” і від “Бориспільської” до “Харківської”.