18-річна українка стала другою віце-Міс світу серед глухонімих 2007 (фото)
17:07, 15 липня 2007Суспільство
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Корону першості виборола китаянка
|Неоніла Кудлик. Фото з сайту Українського товариства глухих
На конкурсі, що завершився в столиці Чехії Празі, корону першості і звання Міс світу отримала 25-річна Бао ЦІНЛІН з Китаю. Першою віце-Міс стала 21-річна Крістіна ВЕБЕР з Німеччини.
На минулорічному такому конкурсі українка Марина ХУХРІЙ посіла другу сходинку з титулом першої віце-Міс світу серед глухонімих, нагадує радіо “Свобода”.
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