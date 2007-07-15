18-річна українка стала другою віце-Міс світу серед глухонімих 2007 (фото)

Корону першості виборола китаянка

18-річна представниця України Неоніла КУДЛИК отримала титул другої віце-Міс світу серед глухонімих 2007 року. 18-річна представниця України Неоніла КУДЛИК отримала титул другої віце-Міс світу серед глухонімих 2007 року. На конкурсі, що завершився в столиці Чехії Празі, корону першості і звання Міс світу отримала 25-річна Бао ЦІНЛІН з Китаю. Першою віце-Міс стала 21-річна Крістіна ВЕБЕР з Німеччини. На минулорічному такому конкурсі українка Марина ХУХРІЙ посіла другу сходинку з титулом першої віце-Міс світу серед глухонімих, нагадує радіо “Свобода”.

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