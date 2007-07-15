Тендерна палата проведе прес-конференцію в УНІАН щодо Закону про держзакупівлі

У понеділок, 16 липня, о 13.30 - в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція Тендерної палати України на тему: «Про недопущення політизації ситуації навколо прийняття змін до Закону про держзакупівлі».

На прес-конференції буде повідомлено про ситуацію, що склалася навколо сфери державних закупівель, а також представлено новий склад керівництва Тендерної палати.

Учасники прес-конференції: Почесний президент Тендерної палати України, народний депутат – Олександр ТКАЧЕНКО, голова наглядової ради Тендерної палати, народний депутат – Михайло МЕЛЬНИЧУК та голова правління Тендерної палати Володимир ЛАБА.

Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16.

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