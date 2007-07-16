Іспанські школярі відмовляються вчитися

Третина школярів в Іспанії кидає середню школу, щоб швидше почати самостійне життя. В основному це вихідці з малозабезпечених родин, йдеться в доповіді міністерства освіти країни.

"Кількість молоді, яка відмовляється вчитися, збільшується з кожним роком і наразі становить вже 29,6%. Залишає школу 36,3% іспанських хлопців і 22,5% дівчат віком від 14 до 16 років", - пише газета "Magisterio".

"Подібна ситуація викликає вкрай занепокоєння не лише педагогічної громадськості країни, але й уряду. Відсутність базових знань не дозволяє молоді одержати якісний фах, це певною мірою зумовлює технологічну відсталість Іспанії від західноєвропейських партнерів по Євросоюзу", - заявляють представники іспанської профспілки вчителів.

За їхніми оцінками, Іспанія відчуває гострий брак фахівців для роботи на підприємствах з використанням передових технологій.

"Небажання молоді вчитися одержало в країні назву "шкільного провалу", - зазначають представники профспілки вчителів.

Вони вважають, що низький інтерес до навчання пояснюється також існуючими в молодіжному середовищі неправдивими цінностями: молодь в Іспанії, згідно проведених опитувань, вважає основними життєвими пріоритетами не кар`єру і роботу, а розваги.

Обов`язкове навчання в Іспанії включає 6-річну початкову і 4-річну середню освіту. Школи поділяються на державні, де навчання безкоштовне, приватні, які отримують дотації від держави, де з учнів стягується щомісячна платня у розмірі 20-50 євро, і приватні, де оплата становить кілька сотень євро. За статистикою, "шкільний провал" здебільшого характерний для державних шкіл.