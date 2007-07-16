Медведько звільнив прокурора Київської області

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав наказ про звільнення з посади прокурора Київської області Юрія ГАЙСИНСЬКОГО.

Про це пише газета «Коммерсант – Украина », посилаючись на свої джерела в герпрокуратурі.

За даними газети, у п`ятницю відбулася закрита колегія Генеральної прокуратури, на якій було підбито підсумки комплексної перевірки Київської облпрокуратури. Згідно з результатами перевірки її робота була визнана незадовільною. На цій підставі, було вирішено рекомендувати генеральному прокурору притягти до відповідальності заступників Ю.ГАЙСИНСЬКОГО, в роботі яких виявлені "упущення".

Газета нагадує, що у минулий четвер закінчився п`ятирічний термін повноважень Ю.ГАЙСИНСЬКОГО, передбачений законодавством для роботи прокурором.

«Коммерсант – Украина» пише, що посада прокурора Київської області поки залишається вакантною. Обов`язки керівника облпрокуратури тимчасово виконує перший заступник Ю.ГАЙСИНСЬКОГО Геннадій КЛЮГЕ. За інформацією видання, одним з найвірогідніших кандидатів на посаду прокурора Київської області є заступник прокурора з питань слідства Автономної Республіки Крим Володимир БОЙКО.