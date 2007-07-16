Ахметов хоче прикупити банків

Група «СКМ» має намір до 2011 року інвестувати в свої фінансові активи близько 500 млн. дол.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» (номер за 11 липня) повідомив фінансовий директор «СКМ» Роман ВОДОЛАЗСЬКИЙ.

«У розвиток вже існуючих фінансових активів до кінця 2011 року ми розраховуємо інвестувати близько 500 мільйонів доларів», - сказав Р.ВОДОЛАЗСЬКИЙ.

Також, за його словами, група розглядає можливість розширення своєї банківської складової шляхом придбання банківських установ. При цьому він зазначив, що поки якихось конкретних домовленостей немає.

«Стратегічно нам цікаві можливі придбання банківських установ. Але якихось конкретних пропозицій на сьогоднішній день немає», - сказав Р.ВОДОЛАЗСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк) створено в 2000 р., є найбільшою управляючою компанією України, володіє й управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа і інших галузях та сферах економіки. На даний час СКМ володіє контрольними пакетами акцій більше 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння). 90% ЗАТ «СКМ» належить Рінату АХМЕТОВУ.

ТОВ «СКМ Фінанс» - субхолдинг Групи «СКМ» у сфері банківських послуг і страхування - представляє інтереси Групи «СКМ» у фінансовому секторі. До складу «СКМ Фінанс» входять два банки (ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» і ЗАТ «Донгорбанк») і дві страхові компанії (СК «АСКА» і СК «АСКА-життя»).