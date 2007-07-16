Підписання угоди з компанією Strabag, яка реконструюватиме Мистецький арсенал

18 липня о 13-00 у корпусі Старого арсеналу (Січневого повстання, 28) відбудеться урочисте підписання договору з компанією «Штрабаг» (Strabag, Австрія-Німеччина), яка стала переможцем тендеру на закупівлю робіт з реставрації комплексу «Мистецький арсенал». О 13-30 відбудеться прес-конференція на тему «Компанія, яка реконструювала німецький Рейхстаг, будівлю австрійського Парламенту та Історичного музею у Відні визначена генеральним підрядником зі спорудження комплексу «Мистецький арсенал» у Києві». Після прес-конференції відбудеться екскурсія територією „Мистецького арсеналу”. Телефон: 8 (050) 861-63-29.