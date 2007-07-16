Підписання угоди з компанією Strabag, яка реконструюватиме Мистецький арсенал

15:43, 16 липня 2007
Суспільство
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18 липня о 13-00 у  корпусі Старого арсеналу (Січневого  повстання, 28) відбудеться  урочисте підписання договору з компанією «Штрабаг»  (Strabag,  Австрія-Німеччина), яка стала переможцем тендеру на закупівлю робіт з реставрації  комплексу «Мистецький  арсенал». О 13-30 відбудеться прес-конференція на тему «Компанія, яка реконструювала німецький Рейхстаг, будівлю австрійського Парламенту та Історичного музею у Відні визначена  генеральним підрядником зі спорудження комплексу «Мистецький  арсенал» у  Києві». Після  прес-конференції відбудеться екскурсія територією „Мистецького  арсеналу”. Телефон: 8 (050) 861-63-29.

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