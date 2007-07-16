Тендерна палата подає до суду на “Дзеркало тижня”

Тендерна палата України подає до суду на газету “Дзеркало тижня” і звинувачує голову ГоловКРУ у відстоюванні інтересів сімейного бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТПУ, приводом для звернення стало «чергове розповсюдження свідомо неправдивої інформації в останньому номері видання».

Зокрема, в матеріалі наголошується, що серед засновників ТПУ значаться Володимир ВРУБЛЕВСЬКИЙ і Антон ЯЦЕНКО, тоді як вони, повідомляють в ТПУ, не входять до складу керівництва ТПУ, не є її співробітниками і не входять до Наглядової Ради ТПУ.

Також у ТПУ обурені інтерв`ю голови ГоловКРУ Петра АНДРЄЄВА, опублікованому в цій газеті.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Тендерної палати Володимир ЛАБА, П.АНДРЄЄВ в інтерв`ю порушує проблеми, які існують в системі держзакупівель, і фактично підтримує зміни до закону про держзакупівлі, ухвалені Верховною Радою 19 червня ц.р., якими, переконаний голова правління ТПУ, з-під держконтролю виводиться більше 100 млрд. коштів держпідприємств.

Ця позиція керівника органу, який здійснює контроль за діяльністю, зокрема й держпідприємств, була б не зрозуміла, коли б не окремі факти, які виявила Тендерна палата, заявив В.ЛАБА. Так, за його інформацією, до ТПУ надходить інформація від керівників деяких підприємств про те, що їх «змушують» під час перевірок або після них перераховувати «великі кошти» «Аудиторській фірмі «Капітал груп» і АП «Аудиторська фірма «Капітал груп аудит», співзасновником і співвласником яких є дружина П.АНДРЄЄВА - Тетяна АНДРЄЄВА.

За даними ТПУ, «Аудиторській фірмі «Капітал груп» з листопада 2005 року по квітень 2007 р. ДАК «Хліб України» перерахувала 615,9 тис. грн., Держпідприємство Міноборони Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» з лютого 2006 р. по квітень 2007 р. – 463,98 тис грн., ДАХК «Артем» з березня 2006 по грудень 2006 р. – 326, 904 тис. грн, ВАТ «Укрнафта» з лютого по квітень 2007 р. – 87,75 тис. грн., ВАТ «Дністровська ГАЕС в грудні 2006 р. – 54,145 тис. грн., ДП «Укроборонсервіс» - з листопада 2006 р. по березень 2007г. – 54,145 тис. грн. і т.д. – всього 1 млн. 830,3 тис грн.

«Мені стає зрозуміло, чому так заважає закон про держзакупівлі. Ті державні підприємства, витрачаючи такі кошти, мають витрачати їх через тендер. На сьогодні, якщо вивести ці підприємства з-під закону, зрозуміло, що державні кошти можна використовувати безконтрольно, рекомендувати звертатися до певних аудиторських фірм за наданням послуг і переганяти кошти приватним фірмам, які належать сім`ї АНДРЄЄВИХ», - заявив В.ЛАБА.