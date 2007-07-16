Плющ: Держзакупівлі поки що перебуватимуть під контролем РНБО

Питання державних закупівель до його остаточного урегулювання перебуватиме у сфері постійного контролю РНБО, наголосив cекретар Ради національної безпеки та оборони Іван ПЛЮЩ.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА, за словами І.ПЛЮЩА, ефективне використання бюджетних коштів для здійснення державних закупівель постійно перебуває у сфері уваги РНБО. Безпосередньо ним опікується Департамент економічної та соціальної безпеки апарату РНБО. Цілком очевидно, що ця проблема є однією з ключових у низці заходів щодо забезпечення національної безпеки України.

Діючий закон про державні закупівлі та внесені до нього зміни, зазначає І.ПЛЮЩ, не створили передумови для формування прозорого та ефективного механізму використання бюджетних коштів. Більше того, у сфері закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти виникли багатомільйонні зловживання, оборудки, корупційні діяння. Систематично завдавалось шкоди бюджетам різних рівнів, підривався авторитет держави в усій вертикалі державного управління.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово звертав увагу уряду на необхідність покращення механізмів правового регулювання у сфері закупівель товарів та послуг за державні кошти, недопущення зловживань та корупційних діянь. Нелегітимно продавлені неправомочним складом Верховної Ради зміни до Закону про державні закупівлі лише погіршили становище у цій сфері, йдеться у повідомленні.

Ситуація потребувала термінового втручання, і РНБО 12 липня ухвалила відповідне рішення, яким доручила Кабінету міністрів оптимізувати процес державних закупівель. Також Президент України звернувся до уряду щодо проекту закону, який глава держави внесе серед першочергових на початку роботи Верховної Ради шостого скликання.

Рішення РНБО введене в дію указом Президента України, який обов`язковий для виконання усіма органами державної влади. “Фактично знешкоджено небезпечну корупційну пухлину на тілі Української держави”, -зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 13 липня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи з підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».