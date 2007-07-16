Гараж, де знайшли 220 кг тротилу, належить колишньому судді

Гараж в Бердянську Запорізької області, де знайшли 220 кг тротилу і арсенал зброї та боєприпасів, належить колишньому судді.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в керівництві Бердянської мерії.

"Гараж по вулиці Красній, в якому сьогодні після пожежі знайшли тротил, належить колишньому працівнику Бердянського міського суду, який три роки тому не був перезатверджений на посаді і вийшов на пенсію", - повідомив співбесідник агентства.

За його словами, правоохоронцями встановлено, що знайдене в гаражі має "армійське походження". "Під час огляду коробок з електродетонаторами й інших ящиків було виявлено "армійське маркування". Крім того, в гаражі було знайдене армійське обмундирування, армійські лопати і т.п. "атрибутика", - повідомили в мерії.

У правоохоронних органах УНІАН даний факт підтвердили, проте зазначили, що знайдене має "армійське, але не Новобогданівське походження".

На даний момент у зв`язку з виявленням підпільного складу УМВС України в Запорізькій області порушена кримінальна справа за фактом здійснення злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Як покарання дана стаття КК передбачає позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в одному з гаражів Бердянська підрозділами МНС була виявлена пожежа, причиною якої, за попередніми даними, стало коротке замикання електропроводки.

Під час гасіння пожежі пожежники знайшли в гаражі близько 220,5 кг тротилу, 90 м електропроводу, 1260 електродетонаторів, 100 штук капсуль-детонаторів, пістолет системи „Наган”, три пачки набоїв, 7 кг ртуті і близько 400 літрів збройового масла.

5 тисяч 800 жителів найближчих будинків були негайно евакуйовані за територію в радіусі 500 м.