Адвокат Калиновського заявляє, що клієнт інколи не впізнає його

Екс-пасинку бізнесмена Дмитра ФІРТАША Сергію КАЛИНОВСЬКОМУ, у ДТП за участю якого загинули двоє людей, терміново потрібне лікування за кордоном, повідомили представники С.КАЛИНОВСЬКОГО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, прес-секретар сім’ї КАЛИНОВСЬКИХ Михайло БОРОДАЧ констатував, що стан С.КАЛИНОВСЬКОГО погіршується, і питання його здоров’я та життя залежить від того, чи буде надана вчасна кваліфікована допомога.

Як наголошується у прес-релізі, поширеному на прес-конференції, лікарі констатують, що стан хворого не демонструє динаміки до покращення. У нього спостерігаються постійні запаморочення, втрата свідомості та пам`яті. За умов збереження курсу підтримуючої терапії медики не гарантують позитивного завершення лікування С.КАЛИНОВСЬКОГО. Крім того, існує висока ймовірність фатального результату, йдеться у прес-релізі.

Закордонні нейрохірурги, що відгукнулися на цей випадок, стверджують: попри високопрофесійні дії українських лікарів, вітчизняна медицина не має у своєму розпорядженні належного обладнання, щоб провести курс інтенсивної терапії та врятувати С.КАЛИНОВСЬКОМУ життя, зазначається у прес-релізі.

Його адвокат Ігор ЛОДЯНИЙ зауважив, що українські медики відмовились давати висновок про стан здоров’я С.КАЛИНОВСЬКОГО, який перебуває сьогодні у приватній спеціалізованій клініці.

Представники С.КАЛИНОВСЬКОГО не змогли на прес-конференції точно сказати, яку посаду обіймає швейцарський лікар Евалдс ЧЕСНУЛІС, що давав висновок по стану С.КАЛИНОВСЬКОГО. Зокрема, у прес-релізі він фігурує як головний лікар Університетської клініки Цюріха, а на сайті клініки, він позначений як асистент лікаря. І.ЛОДЯНИЙ послався на неточність перекладу, так і не пояснивши, яку ж посаду займає Е.ЧЕСНУЛІС.

Адвокат підтвердив, що хворого справді намагалися доправити в ізраїльську клініку з аеропорту “Жуляни”. Він зауважив, що тоді, 11 червня, весь час С.КАЛИНОВСЬКИЙ перебував у спеціалізованому автомобілі, і особисто не подавав свої документи на проходження митного контролю в аеропорту «Жуляни».

І.ЛОДЯНИЙ вважає, що у слідства немає підстав не пускати хворого на лікування за кордон. За його словами, на момент порушення кримінальної справи у слідства не було даних, що С.КАЛИНОВСЬКИЙ порушив правила дорожнього руху. “Цих даних немає і зараз”, - стверджує він.

Він висловив подив, чому С.КАЛИНОВСЬКОМУ була обрана міра запобіжного заходу у вигляді арешту, незважаючи на його важкий стан здоров’я.

Крім того, І.ЛОДЯНИЙ заявив, що ніхто сьогодні не забороняє слідчим органам спілкуватись з хворим. “Лікарі не забороняють, вони не рекомендують..”, - сказав він. Разом з тим, він розповів, що у С.КАЛИНОВСЬКОГО проблеми з мовою та пам’яттю і навіть адвоката він інколи не пізнає.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія КАЛИНОВСЬКОГО й екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША Марії ФІРТАШ – сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався у припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 у Києві. Пасажир "Жигулі", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. Із С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через декілька днів померла від одержаних травм.