Чи долетіла фосфорна хмара до Рівненщини?

У Рівненській області задіяно план дій щодо ліквідації можливих наслідків техногенної катастрофи, сталась напередодні у Львівській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій БЛАГОДИР.

За його словами, на місце катастрофи та у південні райони Рівненщини виїхали пересувні лабораторії та фахівці, які регулярно братимуть аналізи та проби грунтів.

Ситуацію у п’яти селах Рівненської області, які знаходяться максимально близько до кордонів зі Львівщиною, будуть простежувати особливо ретельно, сказав Ю.БЛАГОДИР. Поки що скарг від жителів цих населених пунктів на погіршення здоров’я немає.

Ю.БЛАГОДИР також повідомив про відсутність інформації про те, що фосфорна хмара долетіла чи може долетіти до Рівненщини.