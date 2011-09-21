МВФ попередив про «новий небезпечний етап» для глобальної економіки
Винними будуть США і зона євро
Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає, що для глобальної економіки настав "новий небезпечний етап", який загрожує черговим витком рецесії в розвинених країнах світу.
У доповіді "Перспективи розвитку світової економіки", який МВФ публікує кожні два роки, фонд прогнозує "сповільнений і нерівномірний темп зростання економіки" розвинених країн, передає Бі-Бі-Сі.
Автори доповіді попереджають, що труднощі, з якими зіткнулися США і країни єврозони, можуть підштовхнути їх до нового витка рецесії.
МВФ вважає, що загальний ВВП країн з розвиненою економікою збільшуватиметься мляво і становитиме 1,5% у 2010 році і 2% - в 2012 році.
У доповіді також сказано, що темпи зростання світової економіки знизяться у 2012 році до 4% проти 5% у 2010 році.
За даними МВФ, зростанню глобальної економіки загрожують два основні чинники: фінансові потрясіння в зоні євро, а також вразливий економічний стан США.
Як сказав на прес-конференції головний економічний радник МВФ Олів`є БЛАНШАР, країни, що входять у зону євро, дуже поволі вирішують проблему своїх державних боргів.
МВФ закликає Європейський Центральний банк (ЄЦБ) "негайно втрутитися і навести порядок на ринку суверенних боргів".
"Лідери цих країн, які обіцяли зробити все, щоб зберегти довіру до національної політики і до євро, повинні дотримати свого слова", - сказано у доповіді МВФ.
Багатьох європейських лідерів звинувачують у тому, що вони не змогли вчасно вирішити проблему державного боргу своїх країн.
Так, погіршення становища в економіці Італії призвело до того, що міжнародне агентство Standard&Poor понизило кредитний рейтинг цієї країни на один ступінь.
У понеділок МВФ також попередив Грецію про необхідність реалізації узгодженої раніше програми реформ. Інакше Афіни можуть залишитися без чергового траншу кредиту у 8 млрд. доларів, який очікується в жовтні. Без цих коштів державна фінансова система Греції може піти на дно.
На думку МВФ, серед країн з розвиненою економікою Німеччина виявиться єдиною державою, де у 2011 році зростання становитиме 2%.
У 2012 році жодна країна не зможе продемонструвати таких самих темпів зростання (за винятком Японії, де темпи зростання в нинішньому році істотно скоротилися через наслідки землетрусу).
У доповіді МВФ також висловлюється стурбованість щодо реальності відновлення економіки США, а також у зв’язку з ймовірністю "нових ударів", включаючи слабкий ринок нерухомості і погіршення становища у світовій фінансовій системі.
МВФ попереджає, що будь-який з цих чинників може підштовхнути до рецесії як США, так і країни єврозони.
Ще одна причина для тривоги МВФ – те, що визначене в доповіді як "дуже повільне відновлення ринку праці".