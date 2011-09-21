МВФ попередив про «новий небезпечний етап» для глобальної економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) попереджає, що для глобальної економіки настав "новий небезпечний етап", який загрожує черговим витком рецесії в розвинених країнах світу.

У доповіді "Перспективи розвитку світової економіки", який МВФ публікує кожні два роки, фонд прогнозує "сповільнений і нерівномірний темп зростання економіки" розвинених країн, передає Бі-Бі-Сі.

Автори доповіді попереджають, що труднощі, з якими зіткнулися США і країни єврозони, можуть підштовхнути їх до нового витка рецесії.

МВФ вважає, що загальний ВВП країн з розвиненою економікою збільшуватиметься мляво і становитиме 1,5% у 2010 році і 2% - в 2012 році.

У доповіді також сказано, що темпи зростання світової економіки знизяться у 2012 році до 4% проти 5% у 2010 році.

За даними МВФ, зростанню глобальної економіки загрожують два основні чинники: фінансові потрясіння в зоні євро, а також вразливий економічний стан США.

Як сказав на прес-конференції головний економічний радник МВФ Олів`є БЛАНШАР, країни, що входять у зону євро, дуже поволі вирішують проблему своїх державних боргів.

МВФ закликає Європейський Центральний банк (ЄЦБ) "негайно втрутитися і навести порядок на ринку суверенних боргів".

"Лідери цих країн, які обіцяли зробити все, щоб зберегти довіру до національної політики і до євро, повинні дотримати свого слова", - сказано у доповіді МВФ.

Багатьох європейських лідерів звинувачують у тому, що вони не змогли вчасно вирішити проблему державного боргу своїх країн.

Так, погіршення становища в економіці Італії призвело до того, що міжнародне агентство Standard&Poor понизило кредитний рейтинг цієї країни на один ступінь.

У понеділок МВФ також попередив Грецію про необхідність реалізації узгодженої раніше програми реформ. Інакше Афіни можуть залишитися без чергового траншу кредиту у 8 млрд. доларів, який очікується в жовтні. Без цих коштів державна фінансова система Греції може піти на дно.

На думку МВФ, серед країн з розвиненою економікою Німеччина виявиться єдиною державою, де у 2011 році зростання становитиме 2%.

У 2012 році жодна країна не зможе продемонструвати таких самих темпів зростання (за винятком Японії, де темпи зростання в нинішньому році істотно скоротилися через наслідки землетрусу).

У доповіді МВФ також висловлюється стурбованість щодо реальності відновлення економіки США, а також у зв’язку з ймовірністю "нових ударів", включаючи слабкий ринок нерухомості і погіршення становища у світовій фінансовій системі.

МВФ попереджає, що будь-який з цих чинників може підштовхнути до рецесії як США, так і країни єврозони.

Ще одна причина для тривоги МВФ – те, що визначене в доповіді як "дуже повільне відновлення ринку праці".