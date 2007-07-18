Уряд Росії одержить контрольний пакет ”Газпрому” до кінця року

Російський уряд до кінця 2007 року одержить 0,87 відсотків "Газпрому", яких державі бракувало для консолідації контрольного пакету газового концерну, повідомив глава “Росимущества” Валерій Назаров.

Акції будуть передані "Газпромом" “Росимуществу” в обмін на держчастку в регіональних газорозподільчих організаціях (ГРО) і компанії "Росгазифікація", що керує ними. План угоди вже узгоджений з віце-прем`єром Дмитром Медведєвим.

За даними газети "Ведомости", яка за своїми джерелами описала схему угоди 12 липня, передано буде 0,89 відсотка "Газпрому", а сам процес відбудеться в два етапи. Спочатку "Роснефтегаз" проведе додаткову емісію акцій, на які обміняє держпакет "Росгазифікації" (74,54 відсотка) та частки в 68 ГРО. Потім "Роснефтегаз" обміняє активи на акції "Газпрому", що належать дочкам концерну.

Наразі “Росимуществу” належить близько 38,3 відсотка "Газпрому". Ще 10,74 відсотка акцій газової компанії були куплені 2005 року і перебувають разом з акціями "Роснефті" на балансі "Роснефтегаза".

Лента.ру