Комітет ВР пропонує повернути інсуліновий завод державі

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров`я пропонує парламенту створити тимчасову слідчу комісію з повернення заводу «Індар» у держвласність і підтримати законопроект «Про повернення до державної власності пакету акцій у розмірі 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар».

Члени комітету на засіданні 20 вересня підтримали проект відповідних постанови і законопроекту одноголосно, повідомила у коментарі УНІАН голова парламентського комітету Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, «Індар» - завод стратегічного значення. Зберегти його є важливим завданням, оскільки 70,7% акцій належить державі. 19 травня 2009 року колегія суддів господарської палати Верховного Суду України визнала за незаконний продаж державного пакету акцій у розмірі 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар» на користь офшорної компанії. У комітет надходить величезна кількість звернень і від пацієнтів, і від медиків, які стривожені даною ситуацією. І, як ми вже знаємо, 19 вересня Господарський суд ухвалив рішення задовольнити позов Генеральної прокуратури, і ці акції, як і раніше, належатимуть державі».

Т.БАХТЄЄВА при цьому відзначила, що у 2007 році розпорядженням уряду Віктора ЯНУКОВИЧА «Індар» було внесено до списку підприємств, які не підлягають приватизації. За її словами, на сьогодні «повернення акцій, які зараз числяться за белізькою компанією, – робота для правоохоронних органів».

Вона нагадала, що на засіданні комітету 14 вересня було одноголосно ухвалене рішення про створення слідчої комісії. «Відповідний проект зареєстрував народний депутат Ігор ПЛОХОЙ. Зараз чекаємо від усіх фракцій затверджених кандидатур до складу комісії, яка буде створена вже цього тижня», - заявила Т.БАХТЄЄВА.

Як відзначив член Комітету ВР з питань охорони здоров`я В’ячеслав ПЕРЕДЕРІЙ, питання повернення державі вкрадених фармацевтичних підприємств необхідно розглядати у комплексі: «Ця вся історія дуже давня. Був комітет. Я тричі ставив питання у комплексі. «Індар» - це маленька крапля того, що вкрадено у фармацевтичної промисловості України, у держави. Це і «Здоров`я народу», і дослідницький завод Державного наукового центру лікарських засобів, і «Біостимулятор». «Біостимулятор» не працює зараз - це ж злочин! Свого часу завод «Біостимулятор» займав 19% радянського ринку. Те, що потрібно повертати ці заводи, тут немає жодних сумнівів. І це можливо, якщо буде вища політична воля, як вона була при поверненні «Київміськбуду».

За словами В.ПЕРЕДЕРІЯ, він «поставив питання новим господарям «Індару»: «У вас є документація?». Переді мною виступала людина з МВС, хотіла подивитися документи із заводу, а їх жодного немає!».

«Я лікар, і бачу страждання людей, і бачу їх дуже часто. І коли крадуть у хворих людей – це злочин, і його не можна спокутувати. …Все, що стосується медицини, все залишається безкарним. Починаючи від злочинних технологій, які застосовуються до хворих, і багато чого інше. Потрібна принциповість, потрібно розбурхувати людей, я маю на увазі вище керівництво, інакше нічого не буде», - вважає В.ПЕРЕДЕРІЙ.

Ще один член профільного комітету Володимир КАРПУК відзначив, що вважає заслугою ЗМІ рішення Господарського суду м. Києва про повернення до держвласності 70,7% акцій заводу «Індар». За словами депутата, 19 вересня «було рішення Господарського суду м. Києва про повернення до держвласності 70,7% акцій заводу «Індар». Вважаю цю подію заслугою засобів масової інформації, які озвучили на всю країну питання розкрадання 70-відсоткового пакету акцій заводу «Індар».

«Справа на цьому не завершиться, - сказав депутат. - На засіданні Комітету 14 числа ми ініціювали проект закону «Про повернення до державної власності пакету акцій у розмірі 70.7016% статутного фонду ЗАТ «Індар». Ми цей законопроект підготували, зараз обговорюємо юридичні нюанси і внесемо документ до Верховної Ради, щоб це питання було розв’язане якомога раніше». За словами В.КАРПУКА, проект закону буде зареєстровано у ВР 22 вересня.

Він також відзначив, що «на заводі були представники Міністерства охорони здоров`я. Обсяги виробництва значно скоротилися. Завод закуповує китайську субстанцію. Якщо раніше виробляли 10 кілограмів, то сьогодні на «Індарі» виробництво зменшилося вдесятеро. Якщо так триватиме далі – завод втратить свої потужності. Очевидна зацікавленість третіх осіб у тому, щоб завод не працював. Надія на те, що винних у розкраданні покарають, сьогодні з`явилася. Все залежить від громадської думки, від активності засобів масової інформації. Хочу подякувати журналістів, що ви не залишаєте цю проблему поза своєю увагою».

Колишня голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що сьогодні «все залежить від виконання рішення суду. І в цій ситуації відповідно до закону про управління об`єктами державної власності визначальна роль Міністерства охорони здоров`я. Якщо міністр не побоїться цього зробити, то завод буде повернено державі».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відзначила, що кілька років тому вона «була ініціатором, щоб виключили цей завод з об`єктів, які підлягають приватизації, а В.ЯНУКОВИЧ, будучи прем`єр-міністром, прислухався до мене і підписав проект постанови. Тоді ж йшли загрози мені і моїй сім`ї, а сьогодні це стало основою для визнання незаконної приватизації цього заводу... Я щаслива тим, що збережено ще один об`єкт».

За словами екс-глави ФДМУ, «ДАК «Укрмедпром» (куди перед продажем було передано держчастку «Індару» - УНІАН) було створено у 1999 році, і в її статуті написано, що сама компанія вирішує все за державу. Таких делегуючих повноважень не повинно бути, і з 2005 року я вимагаю змінити сам статут, тому окрім «Індару» треба рятувати й інші підприємства, що входять до складу цього холдингу. І керівництво цього холдингу має відповідати за ті відчуження, які проводилися».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

19 вересня Господарський суд м. Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів, які були незаконно передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

За інформацією ГПУ, судом визнано за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у зазначеної компанії і мають бути повернені державі, поінформували в ГПУ.