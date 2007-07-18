Кислотні дощі розплавлять жіночі колготки - екологи

В управлінні МНС у Львівській області запевняють, що поки ні жителям Львова, ні тим більше Києва, до якого від місця трагедії понад 300 км., ні інших міст, розташованих на відстані 100 і більше км. від місця катастрофи, нічого не загрожує. Хоч і додають, що якщо пожежу не вдасться швидко згасити, то можливі куди серйозніші наслідки.

Про них говорить відомий український еколог Володимир Борейко: "Фосфор і його сполуки відносяться до однієї з найшкідливіших для організму людини групи хімікатів. Тому людей необхідно евакуювати негайно! Удару буде завдано, перш за все, по органах дихання, і не можна виключати паралічу нервової системи. Люди нахапаються отруєного повітря, обпалять легені і одержать параліч, як трапляється внаслідок дії армійських отруйних газів. Це перше. Друге — кислотні дощі випалюватимуть баштанні культури, хвойні посадки. Потрапляючи на жіночі колготки, ці опади просто розплавлять їх, а що говорити про вплив на шкіру людини, говорити взагалі не доводиться. Куди піде фосфорна хмара, одному Господу відомо — може, і Польщу накриє, а потім поляки нам пред`являть мільярдний рахунок за заподіяний екологічний збиток. Не уникнути проблем і з грунтовими водами. Шкідливі речовини змиє в річки. Це, так би мовити, швидкоплинні результати. Довгострокові ж просто важко собі уявити..."

Селяни ж усього Буського району можуть отруїтися не тільки отруйним повітрям, але і фруктами та овочами зі своїх садів городів, а також водою з колодязів, заявив львівським журналістам начальник військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник Сергій Петрук.

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