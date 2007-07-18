Українці при отриманні візи до Великобританії здаватимуть відбитки пальців

За інформацією, отриманою від Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, в Україні з 2 серпня ц.р. буде запроваджено процедури збору біометричних даних осіб, що подають заяву на отримання візи до Сполученого Королівства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні зазначається, що зібрана інформація буде зберігатись у базі даних у Сполученому Королівстві в чіткій відповідності до законодавства Сполученого Королівства, включно із Законом про захист інформації 1998 року. Дані не зберігатимуться у країні, де вони були надані, або в будь-якій іншій державі.

Особи, що подають заяву на отримання візи в Україні, повинні будуть надати свої біометричні дані під час подачі заяви на отримання візи до Сполученого Королівства у вигляді просканованих десяти пальців рук та цифрової фотографії. Для виконання необхідних процедур Посольство Великої Британії використовуватиме послуги компанії VFS Global в Києві. Згадана компанія буде передавати заяви на візу до посольства, де візові офіцери продовжуватимуть розглядати справи та приймати рішення щодо оформлення віз або відмови в оформленні візових документів. Додаткова сплата за цю послугу не стягуватиметься.

У відповідності до Розділу 8 Імміграційного Закону Сполученого Королівства 1971 року члени Кабінету міністрів, офіційних делегацій, високопосадовці, а також діти віком до 5 років будуть звільнені від процедури збору біометричних даних.