У Бердянську евакуювали мерію

У місті Бердянськ Запорізької області у зв`язку з повідомленням про мінування будівель місцевої мерії і палацу культури ім. Островського евакуйовано більше 700 чоловік - працівників міськвиконкому і ПК.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, повідомлення про те, що відразу в двох будівлях в центрі Бердянська закладені вибухові пристрої, надійшло на "02" сьогодні о 12.25.

"Телефонував чоловік, особа якого на даний момент не встановлена", - повідомили в управлінні МНС.

За словами співбесідника агентства, зразу ж після отримання повідомлення про подвійне мінування з приміщень мерії Бердянська і палацу культури були евакуйовані всі співробітники і відвідувачі - в цілому більше 700 чоловік. На місце передбачуваної НП виїхали співробітники міліції, СБУ, МНС, вибухотехникі і пожежники - більше 30 чоловік, які зараз проводять обстеження приміщень на предмет наявності в них вибухівки.

"Поки що ніяких небезпечних предметів не знайдено, робота з обстеження будівель триває, робота самого міськвиконкому і ПК залишається паралізованою", - повідомили в МНС.

Довідка УНІАН. Сьогоднішнє повідомлення про мінування об`єктів масового скупчення людей на території Запорізької області - друге за останні два дні.

Вчора невідомий по телефону "03" у м. Мелітополь повідомив про наявність вибухового пристрою в приміщенні центральної районної лікарні Приазовського району Запоріжжя. Повідомлення виявилося неправдивим, проте робота лікарні була паралізована впродовж 6 годин.