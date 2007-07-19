Ющенко і Янукович обговорили коло нагальних питань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в офіційній резиденції у Криму зустрівся з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі було обговорено питання щодо засідання Ради національної безпеки і оборони 20 липня (місце проведення – АР Крим), реальний стан справ у Львівській області (у зв’язку з аварією вантажного поїзда на перегоні Красне – Ожидів). Окремою темою розмови стала підготовка до виборів у парламент 30 вересня 2007 року.