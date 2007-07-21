БЮТ не виключає нового розпуску парламенту

Блок Юлії Тимошенко не виключає нового розпуску парламенту і нових позачергових виборів у разі перемоги на виборах до Верховної Ради представників нинішньої коаліції.

Про це заявив народний депутат V скликання, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ в інтерв`ю тижневику "Киевский Телеграф`" № 29 (375) від 10-26 липня ц.р.

"Ми не можемо не розглядати такого варіанту", – сказав він, відповідаючи на питання: «Якщо на виборах переможуть представники нинішньої коаліції, чи знову ініціюватимете розпуск парламенту і нові позачергові вибори?»