БЮТ не виключає нового розпуску парламенту
12:22, 21 липня 2007Суспільство
1433
У разі перемоги на виборах представників нинішньої коаліції
Блок Юлії Тимошенко не виключає нового розпуску парламенту і нових позачергових виборів у разі перемоги на виборах до Верховної Ради представників нинішньої коаліції.
Про це заявив народний депутат V скликання, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ в інтерв`ю тижневику "Киевский Телеграф`" № 29 (375) від 10-26 липня ц.р.
"Ми не можемо не розглядати такого варіанту", – сказав він, відповідаючи на питання: «Якщо на виборах переможуть представники нинішньої коаліції, чи знову ініціюватимете розпуск парламенту і нові позачергові вибори?»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter