Імунологи сказали, коли прийде грип

Експерти прогнозують, що цього року перша хвиля підйому гострих респіраторних захворювань в Україні можлива із середини грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про вони повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ми маємо практику 2009 року, де був осінній підйом - 49-51 тиждень, ми маємо 2008 рік, де була двохвильова епідемія грипу. Тому з урахуванням всіх прогнозів і шляхів завезення вірусу, ми теж прогнозуємо, що в цьому році перша хвиля підйому гострих респіраторних захворювань – це 50-51 тиждень”, – зазначив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров`я Костянтин ЛЕГЕЗА.

Він зазначив, що епідемічна ситуація в Україні завжди йде з Заходу на Схід, але бувають сезони, які не відповідають цьому. “В нас є 10 контрольних міст, в яких ведеться щорічний моніторинг захворюваності на гострі респіраторні інфекції”, – пояснив К.ЛЕГЕЗА і зауважив, що початок епідемічного підйому стосується, в першу чергу, промислових регіонів, зокрема, Донецької та Луганської областей.

Також він зазначив, що дані Держкомстату та оперативні дані за кількістю померлих від грипу та його ускладнень розбіжні: за даними Держкомстату, у 2010 році від грипу та його ускладнень в Україні померли 425 осіб. “Якщо брати оперативні дані за сезон, то ми вийшли на цифру 267 хворих”, – підкреслив він і додав, що у порівнянні з сезоном 2009-2010 цей показник становив 1028 хворих.

У свою чергу заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики Державного експертного центру МОЗ України Вікторія ЗАДОРОЖНЯ зазначила, що цього року будуть циркулювати ті ж віруси, що й минулого. “Але якщо минулого року переважав вірус так званого свинячого грипу H1N1, то цього року передбачається, що це буде вірус H3N2. Тобто, відбувається деяка зміна у співвідношенні циркулюючих вірусів, але той штамовий склад, який був минулого року, залишається, і всі ці штами входять до складу вакцин, які будуть використовуватися на теперішній рік”, – зауважила вона.

Експерти радять робити вакцинацію вже зараз, імунітет виробиться за 2-3 тижні. “Навіть якщо ви не встигнете зробити цього зараз, а зробите протягом сезону, ваші шанси захворіти, отримати ускладнення чи навіть загинути, як у випадках з групами ризику, - значно нижчі” – підкреслила медичний експерт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Катерина БУЛАВІНОВА.

Головний дитячий імунолог м. Києва Федір ЛАПІЙ зауважив, що у найближчі дні в приватних клініках та державних поліклініках буде розпочато вакцинацію для населення.

Ф.ЛАПІЙ зазначив, що держава в першу чергу бере на себе зобов’язання вакцинувати дітей з дитячих будинків та персонал, який контактує з цими дітьми. “Друга пріоритетна група – це медичні працівники, які в першу чергу контактують з хворими і мають бути на робочих місцях, коли дійсно до нас прийде епідемія грипу”, – додав він.

За його словами, по Києву на цей рік передбачена закупівля вакцини на суму до 300 тис. грн. Ф.ЛАПІЙ зауважив, що мінімальна кількість вакцини, яка буде закуплено для столиці, – близько 3500 доз.

“Вакцинація є дуже ефективною. І якщо ми говоримо про людей від 18 до 50 років, вона захищає від грипу більш ніж на 80%. Серед осіб старше 60 років рівень госпіталізації серед вакцинованих зменшується на понад 60%, рівень смертності зменшується на понад 60%”, – наголосив лікар.

Водночас він підкреслив, що дуже важливий рівень охоплення вакцинацією по країні в цілому. “Той рівень охоплення, який ми маємо традиційно в Україні, - близько 1% - він не може вплинути на епідемію грипу. Він буде впливати на цих конкретних людей, які себе вакцинували”, – констатував Ф.ЛАПІЙ.