"Передчуття кінця" перемогло

Лауреатом Букерівської премії (The Man Booker Prize) став Джуліан Барнс. Письменник отримав нагороду за роман "Передчуття кінця" ("The Sense of an Ending"), повідомляється на офіційному сайтіпрестижної британської літературної нагороди.

Церемонія вручення відбулася ввечері 18 жовтня в ратуші лондонського Сіті.

Цього року Барнс номінувався на Букер учетвере. Раніше три його роману "Папуга Флобера", "Англія, Англія" і "Артур і Джордж" входили до шорт-листів премії, відповідно, в 1984, 1998 і 2005 роках.

"Передчуття кінця" розповідає про долю чотирьох шкільних друзів, які заприсяглися у вічній дружбі, губляться і знову зустрічаються. У центрі сюжету один з друзів, який на певному життєвому етапі почав рефлексувати щодо минулого. Британські критики називають роман і драмою, і психологічним трилером.

Шорт-лист цього року склали британець Стівен Келман з романом "Піджин", два молодих канадця: Патрік де Вітт і Есі Едугян ("Сестри брати"), а також Ендрю Міллер з дебютним трилером "Проліски", дія якого відбувається в Москві початку 2000-х років .

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у світі. Присуджується авторові, який живе в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве, за роман, написаний англійською мовою. Переможець отримує чек на 50 тисяч фунтів. Вперше вручення Букера відбулося 1969 року.