У МЗС підтверджують, що в Україну привезли поранених лівійців

Літак МНС України доставив в Україну 11 поранених лівійських громадян, які пройдуть лікування в медичних закладах України

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«На виконання Указу Президента України 19 жовтня ц.р. до м.Тріполі було доставлено гуманітарну допомогу (продукти харчування та ліки). Цим же літаком до Лівії прибула група українських медиків, які надаватимуть допомогу лівійським громадянам», - зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що цього ж дня літак МНС України доставив в Україну 11 поранених лівійських громадян.

«Гуманітарна допомога є актом доброї волі стосовно дружнього лівійського народу, який упродовж останніх восьми місяців зазнав тяжких втрат і страждань, - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 жовтня до Києва літаком МНС на лікування було доставлено 11 лівійських повстанців. Всі вони пройдуть лікування у центральному військовому шпиталі Міноборони.