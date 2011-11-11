Росія планує добудувати в Миколаєві плавбазу для підводних човнів

Росія планує добудувати в Миколаєві плавучу технічну базу для ремонту підводних човнів і прицінюється до недобудованого крейсера «Україна».

Про це газеті "Сегодня" повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола КРУГЛОВ.

«Тиждень тому до Миколаєва приїжджала ціла делегація фахівців із Міноборони РФ. Оглядали законсервовані військові кораблі.

Зараз ведуться переговори про те, щоб добудувати плавучу техбазу. Поки контракти не укладено, але до цього все йде, - говорить керівник області. - І Миколаїв, і регіон зацікавлені у відновленні співпраці у галузі військового суднобудування та ремонту кораблів. Це дасть тисячі робочих місць і нові інвестиції! Та й у самому місті є все для вигідної співпраці - суднобудівні заводи й НДІ, профільні виші. А ось замовлень немає, йдуть найдосвідченіші фахівці-корабели, ще 5 років - і працювати на суднобудівних заводах не буде кому».

Крім того, М.КРУГЛОВ сподівається, що суднобудівні підприємства області скоро укладуть контракти з Росією на обслуговування трьох «братів» «України» - побудованих за тим же проектом діючих російських крейсерів.

Видання повідомляє, що в російській «Об'єднаній суднобудівній корпорації», яка, за словами голови Миколаївської ОДА, й накинула оком на військові кораблі, інформацію про капремонт техбази не змогли ні підтвердити, ні спростувати, пославшись на відсутність інформації.

Водночас, на Чорноморському суднобудівному заводі (ЧСЗ) Миколаєва запевняють: готові хоч зараз приступити до добудови плавучої бази. «Але поки працюємо в напрямку добудови. Це все, що я можу сказати», - повідомив газеті прес-секретар ЧСЗ Ігор КАЗАКУЦА.

Видання зазначає, що один із співробітників ЧСЗ на умовах анонімності (підприємство «режимне», виконує військові замовлення) пояснив слова І.КАЗАКУЦИ: «Так, дійсно, днями плавбазу ретельно оглянули російські специ. Але поки не підписаний контракт, що, мовляв, Міноборони РФ платить гроші, а фахівці нашого заводу зобов'язуються виконати ремонтні роботи, керівництво ЧСЗ нічого конкретного говорити не буде».

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», що знаходиться в Миколаєві на Суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Після чого головком ВМФ Росії адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ заявив, що командування флоту вивчає можливість придбання недобудованого ракетного крейсера «Україна».

Верховна Рада 6 липня 2010 р. скасувала постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як зазначалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова й прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, щоб крейсер носив назву “Україна”.

27 лютого 2011 року міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив, що Росія очікує прийнятної пропозиції з боку України щодо умов придбання РФ ракетного крейсера.