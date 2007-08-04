Інфляція в Україні — одна з найвищих... і це навряд чи прийнятно

Інфляція на Україні - одна з найвищих серед країн з перехідною економікою, і це навряд чи прийнятно, заявив голова українського представництва Міжнародного валютного фонду Джеффрі Френкс. Цього серпня до Києва прибуде новий глава українського представництва МВФ. Перед від`їздом до Вашингтона Дж. Френкс, який посідав цю посаду останні три роки, дав ексклюзивне інтерв`ю для «Дзеркала тижня».

За його словами, МВФ може погіршити інфляційний прогноз для України на нинішній рік.

"Попри видиму позитивну динаміку інфляції (якщо її можна назвати такою), що спостерігалася донедавна, серйозне занепокоєння викликають очевидні ризики посилення цінового тиску в Україні в майбутньому", - говорить Френкс.

Першим чинником вірогідного прискорення інфляції він назвав надзвичайно швидке зростання приватного споживання, що стимулюється не тільки збільшенням бюджетних виплат, а й високими темпами нарощення обсягів кредитування фізичних осіб, домогосподарств.

"Другий чинник пов`язаний з тим, що з початку нинішнього року інфляційна кон`юнктура в Україні складалася сприятливо переважно завдяки ненормально низьким цінам на продукти харчування, зокрема на м`ясо, - зазначив експерт. - Проте ситуація може змінитися, оскільки внаслідок засухи можна чекати певних ускладнень з урожаєм, тоді як тенденція до підвищення цін на продукти харчування вже спостерігається і в світовому масштабі".

Крім того, додав він, "ми вже бачимо зростання цін виробників десь на рівні 20% у річному обчисленні, що також провокуватиме вищі темпи зростання споживчих цін".

Разом з тим, Джеффрі Френкс вважає досяжним урядовий прогноз інфляції на рівні 7%, проте для цього, за його словами, "треба проводити жорсткішу і фіскальну, і монетарну політику, що за нинішніх політичних умов в Україні видається вкрай маловірогідним".

Більше того, вважає він, у разі подальшого послаблення параметрів економічної політики є загроза зростання цін за підсумками року від 9% до 10%. "Ми вважаємо такий рівень неприйнятним для української економіки на нинішній стадії її розвитку. У будь-якому випадку, зростання споживчих цін на рівні дев`яти або навіть восьми відсотків залишається дуже високим", - заявив представник МВФ.

"Ми вважаємо необхідними, щоб середньостроковий прогноз інфляції був встановлений на рівні максимум 5%, і був співставний з середньостатистичними показниками економік інших країн перехідного типу", - додав він.

При цьому Френкс пояснив: "Якщо поглянути на оточення України, тобто країни Східної Європи і колишнього Радянського Союзу, то ми побачимо, що в Україні рівень інфляції - один з найвищих. І це не продиктовано об`єктивною необхідністю, оскільки сусідні країни забезпечують схожі середні темпи економічного зростання, зберігаючи при цьому набагато нижчу інфляцію".